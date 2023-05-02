Сухов Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сухов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11720. СУХОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ, 42 л. Мщ. г. Сычевки; — Смолен. О. С., 11 Нояб. 910, 16, 16¹, 169, 2 л 5 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 126988, тюр. 10 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 7 Янв. 911, счит. ср. съ 25 Сент. 910. | 901 70028 169 М.
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