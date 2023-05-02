Крыласов Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крыласов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52107. КРЫЛАСОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ, 16 л. К. Пермск. у., зав. Юговскаго, рд. въ г. Перми; — Нижегород. О. С., 8 Февр. 911, 137 и 1 ч. 1655 У., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 8 Марта 911. 910 52763 172 М. (покуш.). 910 20644 172 М. (покуш.). 909 103644 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 79580. КРЫЛЕНКОВЪ, ИВАНЪ МАРКЕЛОВЪ (онъ же Бубенъ) см. Фроленковъ (ІѴ кн. 911).
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