Назаренко Онисим Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаренко
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85326. НАЗАРЕНКО, ОНИСИМЪ ЕГОровъ, 44 л. К. изъ сс. Ишимск. у., Абатск. в., д. Карогл азов ой, рд. въ г. Воронежѣ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 21 Апр. 911, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 5 Мая, счит. ср. съ 21 Апр. 911. | 904 25274 1654 У. | 94 47404 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 94 г. № 34976. | 97 92438 1655 У. | 94 13049 169 М. | 96 94178 1655 У. | 93 21792 169 М.
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