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Козлов Аким Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Аким
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
26 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
51303. КОЗЛОВЪ, АКИМЪ КУЗЬМИНЪ, 62 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Дорогобуж. у., Красно-Боло-товск. в., д. Маркова; — У. Чл. О. С. по Дорогобуж. у., 8 Марта 911, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 26 Марта 911.95 11215 170¹ М. | 77 40834 1647 У.82 72535 170 М.

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