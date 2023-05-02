Тендер Войтих Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тендер
- Имя
- Войтих
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3286. ТЕНДЕР, ВОЙТИХ ИОСИФОВИЧ, 34 л. Гр. Новороссийск. у., с. Кириллово; — Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 нояб. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.