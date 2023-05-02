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Тендер Войтих Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тендер
Имя
Войтих
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
3286. ТЕНДЕР, ВОЙТИХ ИОСИФОВИЧ, 34 л. Гр. Новороссийск. у., с. Кириллово; — Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 нояб. 922.

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