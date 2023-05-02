Журавский Станислав Блажеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Блажеев
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20466. ЖУРАВСКІЙ, Станиславъ Блажеевъ. Кр. (хлѣбопаш.), 40 л.; под. Сѣрадзск. у., гм. Годвенице въ д. Пустоша Журавъ, жилъ того же у., въ гм. Грушице, въ д. Пустоша Мизгалы; приг. М. С. г. Сѣрадза (въ 3 р., по разл.), за укрыв. кражи, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 15 Марта 1885 г.
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