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Цешковскии Ян Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цешковскии
Имя
Ян
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140972. ЦЕШКОВСКІИ, ЯНЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 15 л., рд. въ ус. Палуки, гм. Голыминъ, Цѣхановск. у.; — М. С. 29 уч. г. Варшавы 1 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. 28 Сент. 909.

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