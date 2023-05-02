Цешковскии Ян Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цешковскии
- Имя
- Ян
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140972. ЦЕШКОВСКІИ, ЯНЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 15 л., рд. въ ус. Палуки, гм. Голыминъ, Цѣхановск. у.; — М. С. 29 уч. г. Варшавы 1 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. 28 Сент. 909.
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