Смирнов Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Степан Данилович

Смирнов Степан Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Степан
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
11 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
28925. СМИРНОВ, СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ. Гр. Мосальск. у., Пятницк. в., д. Клена; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.