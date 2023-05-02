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Стронский Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стронский
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
29254. СТРОНСКИЙ, АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 24 л. Гр. Мологск. у., Леонтьевск. в., д. Чалико; — Р. Т. г. Ярославля. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. и 6 м. Исп. 23 дек. 920.

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