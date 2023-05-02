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Коротков Афанасий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротков
Имя
Афанасий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6637. КОРОТКОВ АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л., Нерехтск. у., Рождественск. в., с. Юрьева, Н. С. 2 уч. г. Костромы, Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 мая 923.

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