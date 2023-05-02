Даниленко Никифор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Даниленко
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102194. ДАНИЛЕНКО, НИКИФОРЪ пАвловъ, 39 л. К. изъ сс. Ишимск. у., Ражевск. в., д. Усть-Малыхъ-Чирокъ, рд. Бердянск. у., въ в. и с. Андреевскомъ; — Тобольск. О. С., 1 Февр. 911, 169, 4 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 2 Мая 911. | 906 10485 170 М. | 93 97458 1654¹ У. | 95 80528 1651¹ У. | 90 60597 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.