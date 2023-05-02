Такаев Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Такаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 626
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17591. ТАКАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Серпухов. у., Пущинск. в., д. Калитова, 23 л.; — СПБ. О. С., 134, 135, 13, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. СПБ. Ст. С. М. С. отъ 2 Апр. 908 г. (тюр. 3 м.), каторж. раб. 8 л. Исп. 20 Нояб. 908.
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