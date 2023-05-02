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Романов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8319. РОМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Троцк. у., Ораниенбаумск. в., с. Мартышкино. Н. С. 12 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 19 июля 923.

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