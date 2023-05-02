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Пиколович Лука Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиколович
Имя
Лука
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
16 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10233. Пиколович Лука Семенович, 55 л., рд. в Гродненск. г. и у., Дубенск. в., д. Миклошевке. Псковск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 янв. 926.

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