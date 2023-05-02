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Бурлаченко Андрей Романов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурлаченко
Имя
Андрей
Отчество
Романов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45489. БУРЛАЧЕНКО, АНДРЕЙ РОМАновъ. К. Звенигород. у., в. и м. Шполы, 51 г.; — Звенигород. С. М. С., Кіевск. г., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Апр. 905.

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