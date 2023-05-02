Цветкова Пелагея Флегонтовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветкова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Флегонтовна
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13194. Цветкова Пелагея Флегонтовна, 18 л., Тверск. г., В.-Волоцк. у. Кузнецовск. в., д. Яконово. Н. С. 3 р. В.-Волоцк. у. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 8 м. 29 сент. 926.
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