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Новоторов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новоторов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9627. Новоторов Михаил Петрович, 40 л., Новоторжск. у., Борковск. в., с. Красного. Тверск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18 апр. 926.

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