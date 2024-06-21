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Блоха Мина Демьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блоха
Имя
Мина
Отчество
Демьянов
Дата исполнения приговора
09 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130081. БЛОХА, МИНА ДЕМЬЯНОВЪ. К. Козелецк. у., Щастновск. в., с. Озерянъ, 24 л.; — Черниговск. О. С., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 9 Іюля 909. | 905 37747 1647 У.

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