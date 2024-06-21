Блоха Мина Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блоха
- Имя
- Мина
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130081. БЛОХА, МИНА ДЕМЬЯНОВЪ. К. Козелецк. у., Щастновск. в., с. Озерянъ, 24 л.; — Черниговск. О. С., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 9 Іюля 909. | 905 37747 1647 У.
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