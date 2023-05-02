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Шабанов Сергей Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанов
Имя
Сергей
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
06 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12493. ШАБАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, 49 л., Рязанск. г., б. Даиковск. у., Богословск. в. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/І—26.

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