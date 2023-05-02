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Семенихина Наталья Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенихина
Имя
Наталья
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
11628. Семенихина Наталья Афанасьевна, 30 л., Канск. окр., Уринск. р., с. Комарова. Н. С. Деж. кам. г. Владивостока. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 сент. 926.

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