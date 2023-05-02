Коновалов Иван Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Иван Самойлович

Коновалов Иван Самойлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Иван
Отчество
Самойлович
Дата исполнения приговора
21 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5077. КОНОВАЛОВ ИВАН САМОЙЛОВИЧ, 27 л., Шадринск. окр., Катайск. р., с. Ильинского. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/ѴІІІ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close