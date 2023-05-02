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Мамонтов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонтов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8698. МАМОНТОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 27 л., Красно-Баковск. у., Медведовск. в., Нижегородск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 ноября 923.

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