Козин Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4433. КОЗИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 34 л., г. Стерлитамака. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. Ст. 105, 109, 113, 180, лиш. св. 2½ г. П. В. З. С.. 17/І—24.
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