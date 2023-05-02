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Ключников Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ключников
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6033. КЛЮЧНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 40 л., б. Симбирск. у., Ртищево-Каменск. в., д. Кочетовск., Н. С. 2 уч. б. Симбирск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 9 окт. 923.

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