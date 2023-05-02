Ключников Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ключников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6033. КЛЮЧНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 40 л., б. Симбирск. у., Ртищево-Каменск. в., д. Кочетовск., Н. С. 2 уч. б. Симбирск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 9 окт. 923.
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