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Бакас Иосиф Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакас
Имя
Иосиф
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129787. БАКасъ, Іосифъ Іосифовъ. К. Владиславовск. у., гм. Зыпле, д. Плине, 54 л.; — Гм. С. 2 окр. Владиславовск. у. 22 Сент. 909, 169, 170 и 172 М., тюр. 6 л. Исп. 23 Окт. 909.

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