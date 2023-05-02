Бакас Иосиф Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакас
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129787. БАКасъ, Іосифъ Іосифовъ. К. Владиславовск. у., гм. Зыпле, д. Плине, 54 л.; — Гм. С. 2 окр. Владиславовск. у. 22 Сент. 909, 169, 170 и 172 М., тюр. 6 л. Исп. 23 Окт. 909.
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