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Логинов Александр Логгинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Александр
Отчество
Логгинович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8169. ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ЛОГГИНОВИЧ, 39 л., Черемховск. у., Кутуликск. в. и с. Н. С. 3 уч. Иркутск. у. Ст. ст. 114 и 140 б, лиш. св. 1 г. Исп. 21 ноября 923.

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