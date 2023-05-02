Печеницын Семен Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Печеницын
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27676. ПЕЧЕНИЦЫН, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 39 л. Гр. Камышловск. у., Катанск. в.; — Н. С. 12 уч. Екатеринбургск. у. Произв. самог., пр. р. 1½ г., по амн. нак. сокращ. до 3 м. Исп. 16 марта 920.
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