Малахаткин Сергей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахаткин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88819. МАЛАХАТКИНЪ, СЕРГѢЙ ЗАХАровъ. К. Новохоперск. у., в. и с. Пыховки, 32 л.; — Новохоперск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Мая 908. 88820. МАЛАХОВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Пермск. у., Верхне-Муллинск. в., д. Казанцевой, 31 г.; — Пермск. О. С., 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 18 Дек. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.