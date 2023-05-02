Старостин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старостин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29169. СТАРОСТИН, СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 31 г. Гр. Вельск. у., Шангальск. в., д. Зинодворской; — Н. С. 2 уч. Вельск. у. Изнасил., лиш. св. 2 г. условно и лиш. пр. 3 г. Исп. 14 нояб. 920.
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