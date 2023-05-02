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Первухин Агапий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Первухин
Имя
Агапий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7529. ПЕРВУХИН АГАПИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 23 л., Ялуторовск. у., В. Бешкильск. в., д. Яр. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 106, 109, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 авг. 923.

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