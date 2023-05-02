Бурский Антон Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45495. БУРСКІЙ, АНТОНЪ АВГУСТОВЪ. К. Млинск. у., гм. Дебень, д. Шидлово, 30 л.; — Варшавск. С. П., 134, 135, 13, 2 и 3 ч. 1609 У., арест. отд. 5 л. Исп. 21 Мая 905.
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