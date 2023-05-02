Рахинский Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахинский Михаил Николаевич

Рахинский Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рахинский
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28102. РАХИНСКИЙ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л. Гр. Крестецк. у., Зайцевск. в.; — Н. С. 9 р. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 16 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.