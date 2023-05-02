Фейзрахман Абдул Чувашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фейзрахман
- Имя
- Абдул
- Отчество
- Чувашев
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129244. абдулъ чувашевъ, фейзрахманъ (Агадуллинъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Пермск. у., Кояновск. в. и д., 27 л.; — Пермск. О. С. 26 Авг. 909, 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч., въ 909 г. № 111241, арест. отд. 2 г. Исп. 15 Окт., счит. ср. съ 22 Мая 909.
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