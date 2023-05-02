Братненко Яков Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Братненко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130307. БРАТНЕНКО, ЯКОВЪ ВАСИЛЬевъ. К. Иркутск. у., Тельминск. в., с. Усолья, 21 г.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Авг. 909.
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