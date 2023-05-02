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Братненко Яков Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Братненко
Имя
Яков
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130307. БРАТНЕНКО, ЯКОВЪ ВАСИЛЬевъ. К. Иркутск. у., Тельминск. в., с. Усолья, 21 г.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Авг. 909.

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