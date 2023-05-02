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Малинин Василий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малинин
Имя
Василий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
16 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
84581. МАЛИНИНЪ, ВАСИЛІЙ ЕГОровъ, 55 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильковск. у., Воротынск. в., с. Огнева-Майдана; — Нижегород. О. С., 13 Мая 911, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 № 53387. | 905 55802 1 ч. 1655 У. | 97 49190 169 М. | 902 98844 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 82031. | 902 5281 169 М. | 93 64949 172 М.

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