Малинин Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малинин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84581. МАЛИНИНЪ, ВАСИЛІЙ ЕГОровъ, 55 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильковск. у., Воротынск. в., с. Огнева-Майдана; — Нижегород. О. С., 13 Мая 911, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 № 53387. | 905 55802 1 ч. 1655 У. | 97 49190 169 М. | 902 98844 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 82031. | 902 5281 169 М. | 93 64949 172 М.
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