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Кривцов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривцов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7070. КРИВЦОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Подольск. у., Шебанцевск. в., д. Сидорихи. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 3 г. Исп. в декабре 923.

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