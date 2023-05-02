Зеленцова Екатерина Адрианова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленцова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Адрианова
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46880. ЗЕЛЕНЦОВА, ЕКАТЕРИНА АДРІАнова. Мщ. г. Чухломы, 20 л.; — Москов. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 и 7 п. 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 10 Іюня 905. | 903 12836 169 М. | 900 71156 169 М. | 901 81804 169 М.
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