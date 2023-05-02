Коновалов Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6400. КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 32 л., Вятск. у., Каплинск. в., д. Коновалова, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. ст. 180 п. «з», 208 ч. 3, лиш. св. 4 г. 9 м., Исп. 22 июня 923.
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