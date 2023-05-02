Друзенко Елизавета Титова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Друзенко
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Титова
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46584. ДРУЗЕНКО, ЕЛИЗАВЕТА ТИТОВА. К. Кіев у., в. и с. Ставовъ, 16 л.; — М. С. 4 уч. г. Кіева, 11 и 169 М., арестъ 1½ м. Исп. 23 Іюня 905.
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