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Иванов Григорий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Григорий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5121. ИВАНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 21 г., г. Кингисеппа. В. Т. б. Петроградск. окр. Ст. Ст. 114 ч. 1, 116, 180 п. «з», лиш. св. 4 г. и пор. пр. З г. Исп. 18 июня 923.

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