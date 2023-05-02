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Грабияс Мацей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грабияс
Имя
Мацей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46236. ГРАБІЯСЪ, МАЦѢЙ ИВАНОВЪ. К. Бѣлгорайск. у., гм. Княжполь, д. Липовецъ, 27 л.; — М. С. г. Бѣлгорая, 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 15 Іюня, счит. ср. съ 31 Мая 905.

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