Хоненев Петр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоненев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140859. ХОНЕНЕВЪ, ПЕТРЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Тулы. 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 134, 135, 140, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 5 Іюня 909. | 908 42684 169 М. | 906 59543 169 М.
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