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Чудинов Василий Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чудинов
Имя
Василий
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141312. ЧУДИНОВЪ, ВАСИЛІЙ КИРИЛЛОВЪ. К. Екатеринбургск. у., Маминск. в., с. Походиловскаго, 33 л.; — Уфимск. О. С. 22 Сент. 909, 169, 3 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 30 Окт. 909.

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