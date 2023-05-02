Чудинов Василий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чудинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141312. ЧУДИНОВЪ, ВАСИЛІЙ КИРИЛЛОВЪ. К. Екатеринбургск. у., Маминск. в., с. Походиловскаго, 33 л.; — Уфимск. О. С. 22 Сент. 909, 169, 3 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 30 Окт. 909.
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