Бутаков Василий Киров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Киров
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130467. БУТАКОВЪ, ВАСИЛІЙ КИРОВЪ (Кирьяновъ). К. Ковров. у., Саниковск. в., с. Обращихи, 26 л.; — Асхабадск. О. С. 12 Авг. 909, 4 п. 134, 135, 148, 149, 977, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. въ Сент. 909. | 907 79225 977 М.
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