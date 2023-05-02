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Власов Гавриил Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Гавриил
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
13849. ВЛАСОВ, ГАВРИИЛ КИРИЛЛОВИЧ, 24 л. Гр. Бугурусланск. у., Тимошкинск. в., д. Ягодной; — Н. С. 6 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 4 д. пр. з. Исп. 28 февр. 920.

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