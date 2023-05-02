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Богданов Николай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Николай
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
13368. БОГДАНОВ, НИКОЛАЙ, 29 л. Гр. Дорогобужск. у., Егорьевск. в., с. Пушнева; — С. 16 зап. стр. п-ка запвоен. окр. Дача взятки, лиш. св. 1 г. Исп. 19 июля 920.

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