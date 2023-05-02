Феденко Савелий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феденко
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12476. ФЕДЕНКО САВЕЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 42 л., Киевск. г., Липовецк. у., Юрковск. в. и с. Н. С. б. Иманск. у. Приморск. г. Ст. 194, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. І½ г. П. В. З. С.. 6/ІІІ—24.
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