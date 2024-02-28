Бандура Илья Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бандура
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1533. БАНДУРА, ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Золотонош. у., Безпальчевск. в., д. Софіевки, 37 л.; — Лубен. О. С., 133, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Дек. 908. | 905 72444 1647 У. | 96 8361 170 М. | 903 38075 170 М. | 902 49717 1701 М. | 98 84556 16591 У., по совок. съ приг., напеч. въ 97 г. № 33944.
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