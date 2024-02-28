Шевчукова Юльянна Маркьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевчукова
- Имя
- Юльянна
- Отчество
- Маркьянова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 464
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141559. ШЕВЧУКОВА, ЮЛЬЯННА Маркьянова. К. Гайсин. у., Соболевск. в., д. Антоновки, 30 л.; — М. С. 13 уч. г. Одессы 12 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 12 Окт. 909.
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