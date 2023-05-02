Новый Степан Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новый
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10183. НОВЫЙ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 21 г., Кадниковск. у., Пельшемск. в., д. Туровой. Н. С. 6 уч. Кадниковск. в. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 29 дек. 923.
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